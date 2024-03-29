İSTANBUL 24°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2024 Cuma / 20 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3728
  • EURO
    35,007
  • ALTIN
    2325.59
  • BIST100
    9071.81
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pınar Karşıyaka'nın konuğu Bahçeşehir Koleji
Spor

Pınar Karşıyaka'nın konuğu Bahçeşehir Koleji

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Pınar Karşıyaka, yarın Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

IHA29 Mart 2024 Cuma 11:59 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'nın konuğu Bahçeşehir Koleji
ABONE OL

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında yarın Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde ev sahibi P. Karşıyaka, 16 galibiyet, 8 mağlubiyetle puan tablosunda 4. sırada yer alırken, konuk ekip Bahçeşehir Koleji ise 29 galibiyet, 15 mağlubiyetle 13. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek tekrar çıkışa geçmeyi planlarken, Bahçeşehir Koleji ise İzmir ekibini mağlup ederek alt sıralardan kurtulup orta sıralara yaklaşmak istiyor.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk devresindeki müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 93-85 kazanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.