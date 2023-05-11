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Spor

Pınar Karşıyaka'nın rakibi Büyükçekmece Basketbol

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında yarın Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak.

IHA11 Mayıs 2023 Perşembe 13:26 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'nın rakibi Büyükçekmece Basketbol
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. haftasında Pınar Karşıyaka, yarın saat 18.00'de Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde yeşil-kırmızılı ekip, 20 galibiyet, 8 mağlubiyetle 2. sırada yer alırken, Büyükçekmece ise 12 galibiyet, 16 mağlubiyetle 9. sırada bulunuyor.

KARŞIYAKA'DA HEDEF 2'İNCİLİK

Kaf-Kaf, Büyükçekmece'yi mağlup ederek üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırıp, 2. olma iddiasını sürdürmek isterken, Büyükçekmece de zorlu müsabakayı kazanarak play-off hattına girmek istiyor.

Yeşil-kırmızılılar, sezonun ilk yarısındaki müsabakayı 104-102 kazanmıştı.

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