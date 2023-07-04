Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon final oynayan ve A. Efes'e şampiyonluğu kaptıran P. Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri yarın belli olacak. Kura, İsviçre'nin Mies kentindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde TSİ 12.30'da gerçekleştirilecek. Bu dev organizasyonda 8 grup olacak ve gruplarını lider olarak tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecek. Gruplarını 2. ve 3. bitirenler, play-in oynayacak. Play-in turundan 8 ekip daha son 16 turuna kalacak.

Öte yandan P. Karşıyaka'nın yanı sıra Türkiye'yi TOFAŞ, Darüşşafaka, Galatasaray, ve Bursaspor da temsil edecek.

Torbalar şu şekilde:

1. Torba: AEK (Yunanistan), Hapoel Holon (İsrail), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), JDA Bourgogne Dijon (Fransa), Lenovo Tenerife (İspanya), Pınar Karşıyaka, Tofaş, Unicaja (İspanya)

2. Torba: Darüşşafaka Lassa, Falco Vulcano Szombathely (Macaristan), Filou Oostende (Belçika), Galatasaray Nef, Igokea m:tel (Bosna Hersek), MHP RIESEN Ludwigsburg (Almanya), Rytas Vilnius (Litvanya), Telekom Baskets Bonn (Almanya)

3. Torba: Bursaspor, Dinamo BDS Sassari (İtalya), EWE Baskets Oldenburg (Almanya), PAOK mateco (Yunanistan), Peristeri bwin (Yunanistan), Promitheas Patras (Yunanistan), UCAM Murcia (İspanya), VEF Riga (Letonya)

4. Torba: Bertram Yachts Derthona (İtalya), Opava (Çekya), Le Mans Sarthe Basket (Fransa), Rio Breogan (İspanya), Elemelerden gelecek 3 takım