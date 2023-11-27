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  • Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi SIG Strasbourg
Spor

Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi SIG Strasbourg

Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. haftasında Pınar Karşıyaka, yarın sahasında Fransız takımı SIG Strasbourg'u konuk edecek.

AA27 Kasım 2023 Pazartesi 12:01 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi SIG Strasbourg
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Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın Fransız ekibi SIG Strasbourg'u ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Gruptaki tek yenilgisini Fransa'da SIG Strasbourg'a karşı 15 sayı farkla 80-65 yaşayan Pınar Karşıyaka, aldığı 2 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Rakipleriyle yaptığı 3 maçı da kazanan SIG Strasbourg ise grupta ilk sırada bulunuyor.

E Grubu'nun diğer maçında Almanya temsilcisi EWE Baskets Oldenburg, Belçika ekibi Filou Oostende'yi konuk edecek.

AVRUPA'DA 259. KARŞILAŞMA

Yarın Avrupa kupalarında 259. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 137 galibiyet, 119 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 20 bin 527 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 19 bin 999 sayı gördü.

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