Pique, Trabzonspor'un forma tanıtım videosunu paylaştı
Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique, Trabzonspor'un forma tanıtım videosunu alkışlarla paylaştı.
Barcelona'nın yıldızı Gerard Pique, Trabzonspor'un forma tanıtım videosunu alkışlarla paylaştı.
👏🏻👏🏻👏🏻 @Trabzonspor https://t.co/xawJJBQFXv— Gerard Piqué (@3gerardpique) July 20, 2019
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