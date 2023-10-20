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Spor

Piyasa değerini katladı! Sebastian Szymanski Feyenoord'u pişman etti

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye gelen ve geldiği günden buna yana gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan Sebastian Szymanski, satın alma opsiyonunu kullanmayan eski takımı Feyenoord'u pişman etti. İşte detaylar...

20 Ekim 2023 Cuma 09:26 - Güncelleme:
Piyasa değerini katladı! Sebastian Szymanski Feyenoord'u pişman etti
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Fenerbahçe'nin performansıyla alkış alan yıldızı Sebastian Szymanski de kendi performansına inanamıyor...

FEYENOORD'U PİŞMAN ETTİ

Cengiz Ünder'den sonra maliyeti en yüksek transfer olmasına rağmen, Dzeko, Tadic, Fred gibi dünya yıldızları arasında çok da parlamıyordu Sebastian Szymanski. Ancak 24 yaşındaki Polonyalı, sarı lacivertli forma altında öyle bir performans sergiledi ki, piyasa değerini katlarken, satın alma opsiyonunu kullanmayan Feyenoord'u pişman etti.

"BU KADARINI BEN DE BEKLEMİYORDUM"

Sarı lacivertli formayla çıktığı 16 maçta, 8 gol, 4 asiste imza atarak kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yapan 24 yaşındaki Polonyalı, bu kadarını kendisinin de beklemediğini söyledi. Neredeyse yakaladığı her pozisyonunda skor ürettiğini belirten Szymanski "Yeni bir takıma gittiğinizde kendinizi kanıtlamanız kolay değil. Uyum süreci var. Ama ben koşullara kolay adapte oluyorum" derken, "Yine de dürüstçe davranmak gerekirse bu kadar başarılı olmayı ben de beklemiyordum. Daha fazlası için çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

DEĞERİNİ KATLADI

Fenerbahçe'nin 9,75 milyon Euro'ya aldığı Polonyalı an itibarıyla piyasa değerini 18 milyon Euro'ya yükseltmiş durumda. Ancak transferi için konuşulan rakam en az 30 milyon Euro.

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