Plak atışlarında bronz madalya

Türkiye, Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda trap genç erkekler takım yarışmasında bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonda Hüseyin Efe Özmen, Erdoğan Akkaya ve Süleyman Güvercin, takım halinde attıkları toplam 206 puanla bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Üçüncülük müsabakasında Slovakya'yı 7-3 yenen milliler, bronz madalyanın sahibi oldu.

Nisa Nur Aydemir, Esma Samira Kaya ve İlia Naz Uzun'dan oluşan Trap Genç Kadınlar Milli Takımı ise yarışmayı 4. sırada tamamladı.