Pochettino: Bu durumdan hepimiz sorumluyuz

Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, ligde Aston Villa ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arjantinli teknik adam, son dönemde alınan kötü sonuçların tek sorumlusunun kendisi olmadığını söyledi.

"BUNDAN HEPİMİZ SORUMLUYUZ"

Pochettino, "Görünüşe göre gelişmesi gereken tek kişi benim, değil mi? Bu hep böyle olur, 'teknik direktörün gelecek sezon kalmayı hak etmesi için kendisini kanıtlaması gerekiyor.' Bu durumdan hepimiz sorumluyuz, hepimiz gelecek sezon burada olmayı hak ettiğimizi kanıtlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Chelsea'de son dönemde geleceği tartışılan 52 yaşındaki teknik adam ayrıca, kulübün sahipleriyle son dönemde direkt iletişim kurmadığını ve sportif direktör aracılığıyla görüşmelerin olduğunu kaydetti.

CHELSEA PERFORMANSI

Pochettino yönetiminde bu sezon Premier Lig'de beklentilerin oldukça altında kalan Chelsea, 32 maçla topladığı 47 puanla 9. sırada yer alıyor.