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Spor

Pochettino: Mihaylo Mudryk'in gelişiminden çok memnunuz

Yaz transfer döneminin başında Chelsea'nin teknik direktölüğüne getirilen Mauricio Pochettino, yıldız potansiyelli oyuncusu Mihaylo Mudryk hakkında konuştu.

2 Ekim 2023 Pazartesi 18:43 - Güncelleme:
Pochettino: Mihaylo Mudryk'in gelişiminden çok memnunuz
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Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino oyuncusu Mihaylo Mudryk hakkında açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR ÇABA HARCIYOR"

Mudryk'in takıma entegre olmak için çok çalıştığını söyleyen Mauricio Pochettino, "İnanın bana, Mudryk kendisini entegre etmeye çalışmak için gerçekten büyük bir çaba harcıyor. Takım gibi oynamanın ne demek olduğunu daha iyi anlamaya çalışıyor ama henüz genç ve kesinlikle gelişecek." dedi ve şu kelimelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Gelişiminden dolayı çok mutluyuz"

23 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonun kış transfer döneminde 70 milyon euro bonservis bedeliyle takıma katılan Mihaylo Mudryk, Chelsea formasıyla 23 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 asistlik katkı sağladı.

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