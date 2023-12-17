İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Aralık 2023 Pazar / 5 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9932
  • EURO
    31,6732
  • ALTIN
    1880.55
  • BIST100
    7993.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Pochettino'dan galibiyet açıklaması!

Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Premier Lig'de karşılaştıkları Sheffield United maçını 2-0 kazanmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

17 Aralık 2023 Pazar 00:54 - Güncelleme:
Pochettino'dan galibiyet açıklaması!
ABONE OL

Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, 2-0 kazandıkları Sheffield United maçının ardından konuştu.

Pochettino yaptığı açıklamada, "Kaybettiğimizde bile kendime güveniyorum. Oyunculara da inanıyorum. Aynı başarıyı şimdi Lig Kupası'nda da devam ettirmeliyiz." dedi.

Cole Palmer ile ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Benim için o bir oyun kurucu, takımın tutkalı olabilecek bir oyuncu. İlk günden itibaren muazzam katkı veriyor." ifadelerini kullandı.

Nkunku'nun durumuyla ilgili ise, "Onu riske etmek istemedik. İyileşmesi için daha fazla zaman vermemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.