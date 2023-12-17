Pochettino'dan galibiyet açıklaması!

Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, 2-0 kazandıkları Sheffield United maçının ardından konuştu.

Pochettino yaptığı açıklamada, "Kaybettiğimizde bile kendime güveniyorum. Oyunculara da inanıyorum. Aynı başarıyı şimdi Lig Kupası'nda da devam ettirmeliyiz." dedi.

Cole Palmer ile ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Benim için o bir oyun kurucu, takımın tutkalı olabilecek bir oyuncu. İlk günden itibaren muazzam katkı veriyor." ifadelerini kullandı.

Nkunku'nun durumuyla ilgili ise, "Onu riske etmek istemedik. İyileşmesi için daha fazla zaman vermemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.