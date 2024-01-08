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Spor

Pochettino'dan Nkunku sözleri!

Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Middlesbrough maçı öncesinde oyuncusu Christopher Nkunku'nun tekrar sakatlandığını açıkladı.

8 Ocak 2024 Pazartesi 23:09 - Güncelleme:
Pochettino'dan Nkunku sözleri!
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Chelsea Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Lig Kupası'nda oynayacakları Middlesbrough maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mauricio Pochettino sezon başından beri sakat olan ve son 2 maçta forma giyen Christopher Nkunku'nun tekrar sakatlandığını açıkladı.

İşte Pochettino'nun sakatlık açıklaması:

"Bu daha önceki sakatlığıyla ilgisi olmayan farklı bir sorun. Dizde değil kalçada ufak bir sorun var. Sakatlığının üzerinden 6 ay geçtiği ve fazla maça çıkmadığı için ona dikkat ediyoruz. Middlesbrough maçında forma giyemeyecek ancak Cumartesi günü oynanacak maç için yorum yapamam."

  • Chelsea Teknik Direktörü
  • Pochettino
  • Christopher Nkunku

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