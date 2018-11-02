Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Podolski'nin derbi paylaşımı duygulandırdı! 'Türkiye benim ailem...'

Galatasaray'ın eski golcülerinden Lukas Podolski, Fenerbahçe derbisi öncesinde sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yayınladı.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'ın unutulmaz golcüleri arasında yer alan Alman yıldız Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların Fenerbahçer derbisi öncesinde duygusal bir mesaj paylaştı.

Podolski, Türkiye için "Ailem" ifadesini kullanırken, mesaferin sevgiye engel olmadığını da dile getirdi.

33 yaşındaki Vissel Kobeli golcü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Benim Türkiye'deki ailem... Bugün, derbi günü. Belki yanınızda değilim ama mesafeler birbirimize duyduğumuz sevgiye engel değil. Tüm takım arkadaşlarıma, teknik heyete, Galatasaray için 24 saat görev yapmaya hazır kulüp çalışanlarına ve tabii ki büyük taraftarımıza başarılar diliyorum. Biliyorum ki, bugün Ali Sami Yen'de olağanüstü bir atmosfer olacak ve sonunda biz kazanacağız. Sonuna kadar mücadele edin; ama sonuç ne olursa, olsun; unutmayın, biz Galatasaray'ız. Ben de sonsuza kadar sizden biri olarak kalacağım, haydi CimBom!"

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu hafta vizyona giren filmler

Bu hafta vizyona giren filmler

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

2000'li yıllarda oynanmış en iyi 10 Galatasaray - Fenerbahçe maçı

Milyarlık derbi!

Milyarlık derbi!

Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde oynadığını unutmuş olabileceğiniz futbolcular

Galatasaray - Fenerbahçe derbilerinde oynadığını unutmuş olabileceğiniz futbolcular

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA