Polonya evinde Arnavutluk'u tek golle yendi

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Polonya, sahasında Arnavutluk'u konuk etti.

Varşova'daki PGE Narodowy Stadı'nda oynanan maçı Polonya 1-0 kazanarak gruptaki ilk puanlarını almayı başardı.

Karşılaşmada Polonya'ya galibiyeti getiren tek golü 41. dakikada Swiderski'den gelirken Arnavutluk'ta Ümraniyesporlu Ermir Lenjani maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonuçla Polonya 3 puana yükselirken Arnavutluk ise ilk maçından puan çıkaramadı.

Polonya gruptaki üçüncü maçını ise Moldova deplasmanında oynarken Arnavutluk ise ikinci maçını Haziran ayında Moldova'yla oynayacak.

Gruptaki bir diğer maçta ise Moldova ile Çekya 0-0 berabere kaldı.