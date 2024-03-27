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Spor

Polonya'dan dev bonus! Fernando Santos'un başına talih kuşu kondu

Beşiktaş'ta işler pek de istediği gibi gitmeyen teknik direktör Fernando Santos'a Polonya'dan iyi haber geldi. Portekizli teknik adam, Polonya'nın EURO2024'e katılmasının ardından eski takımından 775 bin euro bonus alacak. İşte haberin detayları...

27 Mart 2024 Çarşamba 14:42 - Güncelleme:
Polonya'dan dev bonus! Fernando Santos'un başına talih kuşu kondu
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Polonya Milli Takımı'ndan bonus alacak.

Polonya basınında yer alan habere göre, Polonya'nın Galler'i geçerek EURO2024'e katılmasının ardından takımın eski teknik direktörü Fernando Santos'un da pay alacağı belirtildi.

775 BİN EURO ALACAK

Portekizli teknik adamın bonus olarak yaklaşık 775 bin euro alacağı aktarıldı.

POLONYA PERFORMANSI

Santos, Polonya Milli Takımı'nda Ocak 2023 - Eylül 2023 arasında çalışmıştı. 69 yaşındaki teknik adam yönetiminde 6 maça çıkan Polonya, bu maçlarda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

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