Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Polonya Milli Takımı'ndan bonus alacak.
Polonya basınında yer alan habere göre, Polonya'nın Galler'i geçerek EURO2024'e katılmasının ardından takımın eski teknik direktörü Fernando Santos'un da pay alacağı belirtildi.
775 BİN EURO ALACAK
Portekizli teknik adamın bonus olarak yaklaşık 775 bin euro alacağı aktarıldı.
POLONYA PERFORMANSI
Santos, Polonya Milli Takımı'nda Ocak 2023 - Eylül 2023 arasında çalışmıştı. 69 yaşındaki teknik adam yönetiminde 6 maça çıkan Polonya, bu maçlarda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.