İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2023 Perşembe / 16 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2758
  • EURO
    21,0932
  • ALTIN
    1249.76
  • BIST100
    4952.92
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Portekiz Ligi'nde O Classico heyecanı!

Portekiz Ligi'nin en önemli maçı olan Benfica-Porto karşılaşması O Classico, yarın Estadio Da Luz'da futbolseverler ile buluşacak.

IHA6 Nisan 2023 Perşembe 11:29 - Güncelleme:
Portekiz Ligi'nde O Classico heyecanı!
ABONE OL

Portekiz'in en önemli maçı O Classico'da Benfica ile Porto yarın Estadio Da Luz'da karşı karşıya gelecek.

Portekiz'in en önemli maçı O Classico'da bu sezon hem lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde iyi giden lider Benfica, ikinci sıradaki ezeli rakibi Porto'yu Estadio Da Luz'da konuk edecek. Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan mücadeleye 10 puanlık farkla giren Benfica, maçı kazanıp geri sayıma geçmek isterken, Porto da kazanıp rakibi üzerindeki baskıyı yükseltmek istiyor. Yarın akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşma D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.