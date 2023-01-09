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Spor

Portekiz Milli Takımı'nın yeni hocası belli oldu

2022 Dünya Kupası'nın ardından Belçika Milli Takımı ile yollarını ayıran Roberto Martinez, Portekiz Milli Takımı ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 15:58 - Güncelleme:
Portekiz Milli Takımı'nın yeni hocası belli oldu
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Portekiz Futbol Federasyonu, milli takımın teknik direktörlüğüne Roberto Martinez'i getirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, son olarak Belçika Milli Takımı'nı çalıştıran 49 yaşındaki teknik adamla, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı kapsayacak şekilde üç buçuk yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Kulüp kariyerinde Wigan Athletic, Swansea City ve Everton'ı çalıştıran İspanyol teknik direktör, 2018 Dünya Kupası'nda Belçika ile üçüncülük elde etmesine rağmen "milli takımın altın neslinde kupa kazanamadığı" gerekçesiyle bazı kesimler tarafından eleştirilmişti.

2016'dan bu yana çalıştırdığı Belçika'yı 2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasından üste çıkaramayan Martinez, sözleşme süresinin dolmasının ardından görevinden ayrılmıştı.

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