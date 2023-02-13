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Spor

Portekiz'deki maçlarda depremzedeler için saygı duruşu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat edenler anısına Portekiz'de lig maçları öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 13:59 - Güncelleme:
Portekiz'deki maçlarda depremzedeler için saygı duruşu
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Portekiz futbol liglerinde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına hafta sonu oynanan maçlar öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Portekiz Futbol Federasyonu tarafından alınan kararla, hafta sonu oynanan lig maçları öncesi saygı duruşuna geçildi.

D-Smart ekranlarında yayınlanan Portekiz Süper Ligi'nin 20. hafta maçlarından Sporting-Porto, Maritimo-Braga ve Arouca-Santa Clara karşılaşmaları öncesinde oyuncular, santra çizgisi üzerinde çember oluştururken, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'nin bayrakları, saygı duruşu sırasında açıldı.

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