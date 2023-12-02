EURO2024'te aynı grupta yer aldığımız Portekiz'in teknik direktörü Roberto Martinez, flaş açıklamalarda bulundu.

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez yaptığı açıklamada, "Türkiye, grubunu Hırvatistan ve Galler'in önünde lider bitiren, genç ve bireysel yeteneklere sahip çok iyi bir takım. Bizim gücümüz soyunma odasında yatıyor. Bizim için bir sonraki önemli adımlar mart ayındaki antrenman kampı, sonra oyuncu listesi ve ardından mükemmel bir hazırlık kampı. Çok iyi sonuçlar elde ettik ama bu sonuçların turnuvada bir anlamı olmayacak. Her üç maça da hazır olmalıyız." dedi.

Bir muhabirin, "Almanya'da Türkiye ev sahibi gibi olacak." sözleri üzerine Roberto Martinez, "Evet durum böyle. Ben bununla ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Roberto Martinez, "Modern futbolda taktiksel olarak esnek olmak zorundasınız. Hazırlıklı olmak için daha fazla çözüme ihtiyacımız var. Playoffun galibi sürpriz olabilir. Lüksemburg gibi iyi tanıdığımız bir takım ya da çok rekabetçi olan Yunanistan olabilir." şeklinde konuştu.

Arda Güler ile ilgili de konuşan Martinez, "Türkiye'nin hocası Montella, son derece akıllı bir şekilde genç yetenekleri takıma kazandırmaya çalışıyor. Büyük potansiyeli olan Arda Güler gibi. Arda, Real Madrid'de çok önemli bir oyuncu olacaktır. Bu son derece başarılı bir koçluk. Buradaki birleşim son derece etkileyici. Türk oyuncuların her zaman rekabet gücü yüksek oyuncular olduğunu biliyoruz. Yeni genç yetenekler olduğunu biliyoruz. Enerji seviyeleri yüksek, herhangi bir rakip için çok tehlikeliler." sözlerini sarf etti.