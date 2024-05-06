Önümüzdeki sezonun kadro planlaması için düğmeye basan Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Gündemdeki isim Benfica'yla sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Rafa Silva...

SZYMANSKI SATILIRSA...

Silva'nın listenin ilk sırasına çıkmasının sebebi ise; Sebasitan Szymanski'ye olan teklifler... Polonyalı oyuncu satılırsa; Portekizli yıldız kadroya katılacak.

MENAJERİYLE İRTİBATA GEÇİLECEK

Fenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki oyuncunun menajeriyle bu hafta içinde irtibata geçecek.

ROMA'NIN DA GÜNDEMİNDE

İtalyan ekibi Roma'nın da gündeminde olan Rafa Silva'yı daha yüksek bir maaş ve imza parasıyla ikna etmeye çalışacak olan sarı-lacivertliler, Portekizli'de sorun yaşanması halinde ise alternatiflere yönelecek.

LİSTENİN 2. SIRASINDA MIRANCHUK VAR

Fenerbahçe'nin listesinin ikinci sırasında Atalanta'nın Rus yıldızı Aleksey Miranchuk var.

20 GOL 14 ASİST

Rafa Silva, Liga Portugal, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Allianz Cup, Taça de Portugal ve Supertaça'da toplamda 50 maça çıktı. 4 bin 242 dakika sahada kalan Rafa, 20 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.