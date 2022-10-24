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Spor

Portland Trail Blazers ve Utah Jazz 3'te 3 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı'nda Los Angeles Lakers deplasmanından 106-104 galip ayrılan Portland Trail Blazers ve konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı uzatmada 122-121 yenen Utah Jazz, ilk 3 maçlarını kazandı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 10:11 - Güncelleme:
Portland Trail Blazers ve Utah Jazz 3'te 3 yaptı
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Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard 41 sayı, 5 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Çıktığı 3 karşılaşmayı da kaybeden Lakers'ta LeBron James 31 sayı, 8 ribaunt, 8 asist ve Anthony Davis 22 sayı, 10 ribaunt, 6 blok ile oynadı.

Jazz'ı ise galibiyete, 31 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Lauri Markkanen; 20 sayı, 5 asistle oynayan Kelly Olynyk ve 18 sayı, 6 asistle maçı tamamlayan Jordan Clarkson taşıdı.

Pelicans'ın all-star oyuncuları Brandon Ingram ve Zion Williamson, yaşadıkları sakatlıklar sonrası mücadeleye devam edemedi. Takım arkadaşı Naji Marshall'ın eli yüzüne çarpan Ingram 2. çeyrekte, kalçasının üstüne sert şekilde düşen Williamson da son periyotta oyundan çıkmak zorunda kaldı.

SONUÇLAR

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 104-106

Atlanta Hawks-Charlotte Hornets: 109-126

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 121-122 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 117-107 (uzatmada)

Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 106-116

Golden State Warriors-Sacramento Kings: 130-125

Los Angeles Clippers-Phoenix Suns: 95-112

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