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Spor

Porto, Devler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

Porto, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında evinde konuk ettiği Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ederek puanını 3'e yükseltti.

5 Ekim 2022 Çarşamba 00:41 - Güncelleme:
Porto, Devler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı
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UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Porto ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Dragao'da oynanan karşılaşmayı Porto, 2-0'lık skorla kazandı.

Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 69. dakikada Zaidu Sanusi ve 87. dakikada Galeno kaydetti.

Öte yandan Bayer Leverkusen Patrik Schick ile ilk yarının uzatma anlarında bir penaltıdan yararlanamadı.

Leverkusen, Jeremie Frimpong'un 88. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Karşılaşmada ayrıca iki takımın da birer golü VAR kontrollerinin ardından iptal edildi.

Bu sonucun ardından Porto, 3 puana yükseldi. Leverkusen 3 puana yükseldi.

Grubun 4. haftasında bu kez Bayer Leverkusen, sahasında Porto'yu ağırlayacak.

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