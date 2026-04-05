Porto'dan zirve yarışında kritik kayıp

Portekiz Ligi'nin 28. haftasında Porto ile Famalicao kozlarını paylaştı.

Estadio do Dragao'da oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Porto'nun golleri; 35. dakikada Alberto Costa ve 90+1'de Seko Fofana'dan geldi.

Famalicao'nun gollerini ise; 54. dakikada Sorriso be 90+9'da Rodrigo Pinheiro kaydetti.

Porto'da milli futbolcumuz Deniz Gül 61. dakikada oyuna dahil oldu.

Porto bu sonuçla ligdeki liderliğini sürdürürken, puanını ise 73'e yükseltti.

Famalicao ise Gil Vicente'nin puan kaybı yaptığı haftada 46 puanla 5. sıraya yükseldi.

GELECEK MAÇLARI

Porto gelecek hafta deplasmanda Estoril ile, Famalicao ise sahasında Moreirense ile karşılaşacak.