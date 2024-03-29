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Spor

Potada derbi zamanı: Fenerbahçe-Galatasaray

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile mücadele edecek.

29 Mart 2024 Cuma 09:53 - Güncelleme:
Potada derbi zamanı: Fenerbahçe-Galatasaray
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından yayımlanacak. Karşılaşmayı Ali Serkan Emlek, Turgut Işık ve Barış Turgut hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG'TE SON DURUM

Fenerbahçe Alagöz Holding, namağlup lider tamamladığı ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezonunun ardından Play-Off çeyrek finalinde Botaş ile eşleşti. Metro Enerji Salonu ve Ankara Spor Salonu'nda oynanan iki mücadele sonunda rakibini 89-56 ve 89-73'lük skorlarla 2-0 geçen Fenerbahçe, yarı finale yükseldi.

Fenerbahçe'de Emma Meesseman 20 maçta ürettiği 357 sayı ile takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Maç Başına Sayı Ortalaması: 92,63

Maç Başına Ribaund Ortalaması: 37,03

Maç Başına Asist Ortalaması: 27.57

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG'DE SON DURUM

Ligde normal sezonu 28 maçta aldığı 18 galibiyet 10 mağlubiyetle beşinci sırada tamamlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, Play-Off çeyrek finalinde İzmit Belediyespor ile eşleşti. İzmit Belediyespor'u 2-1'lik skorla geçen Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Amerikalı forvet Nalyssa Rae Smith 21 maçta ürettiği 412 sayı ile takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.

Maç Başına Sayı Ortalaması: 85,74

Maç Başına Ribaund Ortalaması: 37,90

Maç Başına Asist Ortalaması: 23,71

  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  • Fenerbahçe Alagöz Holding
  • Galatasaray Çağdaş Faktoring

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