Potanın Perileri kampa girdi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde 12 Mayıs Cuma gününe kadar Slovenya'da hazırlıklarını sürdürecek. Ay-yıldızlılar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçını 15 Haziran Perşembe günü TSİ 16.00'da Sırbistan ile oynayacak. A Kadın Milli Takımı gruptaki ikinci maçında 16 Haziran Cuma günü TSİ 13.15'te Macaristan ile karşılaşacak. D Grubu'ndaki son maç ise 18 Haziran Pazar günü TSİ 21.45'te Slovakya ile olacak.

Ay-yıldızlıların Slovenya'daki kampa dahil olan oyuncu kadrosu şu şekilde:

"Elif Bayram, Melis Gülcan, Sehernaz Çidal, Sevgi Uzun, Esra Ural Topuz, Gökşen Fitik, Sinem Ataş, Bahar Çağlar Ökten, Olcay Çakır Turgut, Selin Rachel Gül, Şerife Alperi Onar, Elif İstanbulluoğlu, Tuğçe Canıtez, Meltem Yıldızhan, Pelin Derya Bilgiç, Feride Şevval Akalan, İlayda Güner, Derin Yaya, Tilbe Şenyürek ve Derin Erdoğan."