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Spor

Potanın Perileri, Yunanistan'ı mağlup etti

2023 Avrupa Kadınlar Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Yunanistan ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Basketbol Takımı, müsabakadan 90-75 galip ayrıldı.

IHA23 Mayıs 2023 Salı 22:00 - Güncelleme:
Potanın Perileri, Yunanistan'ı mağlup etti
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FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda ağırladığı Yunanistan'ı 90-75'lik skorla mağlup etti.

15-25 Haziran tarihleri arasında Slovenya ve İsrail'in ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Yunanistan ile karşılaştı.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını milliler 48-46 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 90-75 kazanmayı başardı.

Ay-yıldızlılarda Tilbe Şenyürek 24, İlayda Güner 11 ve Meltem Yıldızhan 10 sayıyla maçı tamamladı.

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