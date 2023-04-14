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Spor

Prag'da Türk bayrağına saygısızlık! Final Four'da ortalık karıştı

Kadınlar EuroLeague Final Four'da finale yükselme mücadelesi veren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi galibiyet sevincini yaşarken seyircilerin bayraklı sevincine görevliler engel olmaya çalıştı. Türk bayrağına yapılan saygısızlığın ardından ortalık karıştı. İşte detaylar...

14 Nisan 2023 Cuma 23:09 - Güncelleme:
Prag'da Türk bayrağına saygısızlık! Final Four'da ortalık karıştı
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Kadınlar EuroLeague Final Four'a Türk takımları damga vurdu. Prag'da düzenlenen Final Four'un ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding, İtalyan rakibi Familia Baretta Schio'yu geçerek adını finale yazdırırken ikinci maçta da ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, organizasyonun ev sahibi USK Prag'ı saf dışı bırakarak Türk finalinin ortaya çıkmasını sağladı.

PRAG'DA SKANDAL

Kralovka Arena'da ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, ev sahibi USK Prag'ı geçerek adını finale yazdırırken maç sonu FIBA adına organizasyonu sağlayan ekiplerin skandal tutumları dikkat çekti.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları, saha içerisinde haklı bir sevinç gösterisi içerisindeyken takımı orada yalnız bırakmayan taraftarların elindeki Türk bayrağına saha kenarındaki görevliler tarafından engel olunmaya çalışıldı.

Türk bayrağı ile sevinci engelleyen saha kenarındaki görevlilerin hareketi, oyuncular tarafından da tepki gördü. Sinem Ataş, yetkililerin engel olmaya çalıştığı Türk bayrağını alarak saha içerisinde arkadaşlarının yanına döndü. Fakat bu sefer de FIBA'nın yetkilileri bayrağı oyuncuların elinden aldı.

Yaşanan olay sonrası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncuları da formalarındaki Türk armasını işaret ederek sevinçlerini sürdürdü.

TRİBÜNLER TÜRK BAYRAĞI İLE DONATILACAK

Prag'daki skandal tutum sonrası harekete geçen temsilcilerimiz, final maçı öncesi Türk bayrağı dağıtacak. Türkiye'den getirilecek çok sayıda bayrak ile tribünlerin donatılması ve gerçek bir Türk finali izletilmesi planlanıyor.

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