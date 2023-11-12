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Spor

Premier Lig derbisinde gol düellosu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, kendi sahasında Manchester City'i konuk etti. Gol düellosuna dönen karşılaşma, 4-4 sonuçlandı.

12 Kasım 2023 Pazar 21:43 - Güncelleme:
Premier Lig derbisinde gol düellosu!
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İngiltere Premier Lig 12. hafta maçında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan maç 4-4 eşitlikle sona erdi. City, 25. dakikada Haaland'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. Chelsea 29. dakikada Thiago Silva ile eşitliği yakaladı. Londra devi 37. dakikada Sterling ile öne geçti. Manchester City'de bu kez Akanji sahneye çıktı ve 45+1. dakikada eşitliği getiren golü attı. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

City, ikinci yarıya golle başladı. 47. dakikada Haaland, takımını 3-2 öne geçirdi. Chelsea bu gole 67. dakikada Jackson ile karşılık verdi. Manchester City 86. dakikada Rodri ile skoru 4-3'e getirdi. Chelsea 90+5. dakikada Palmer ile penaltıdan skoru tekrar eşitledi. Maçta başka gol çıkmadı ve karşılaşma 4-4 sona erdi.

Alınan bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 28'e çıkardı ve zirveye oturdu. Chelsea ise 16 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Chelsea, Newcastle ile karşılaşacak. City ise Liverpool'u ağırlayacak.

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