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Spor

Premier Lig derbisini Arsenal kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-1 mağlup etti.

4 Şubat 2024 Pazar 21:43 - Güncelleme:
Premier Lig derbisini Arsenal kazandı!
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Premier Lig 23. hafta karşılaşmasında Arsenal konuk ettiği Liverpool'u 3-1 mağlup etti.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Bukayo Saka, 67. dakikada Gabriel Martinelli ve 90+2. dakikada Leandro Trossard, Liverpool'un golünü 45+3. dakikada Luis Diaz kaydetti.

Liverpool'da Ibrahima Konate, 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Arsenal bu galibiyetle puanını 49'a çıkarırken, Liverpool ise 51 puanda kaldı.

Arsenal bir sonraki karşılaşmasında West Ham United deplasmanına giderken, Liverpool sahasında Burnley'i konuk edecek.

İŞTE PUAN DURUMU

1. Liverpool (51)

2. Arsenal (49)

3. Manchester City (46) (İki maçı eksik)

4. Aston Villa (46)

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