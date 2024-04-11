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Spor

Premier Lig devi gözünü Rafael Leao'ya dikti

Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen ve bu doğrultuda şimdiden transfer çalışmaların başlayan Manchester United, gözünü Milan'ın yıldızı Rafael Leao'ya dikti. Kırmızılıların, bu transfer için gözden çıkardığı rakam ise dudak uçuklattı.

11 Nisan 2024 Perşembe 18:18 - Güncelleme:
Premier Lig devi gözünü Rafael Leao'ya dikti
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Gelecek sezon Premier Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen Manchester United, transferde gözünü kararttı.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Manchester United, Milan forması giyen Portekizli yıldız Rafael Leao ile ilgileniyor. Haberde, Rashford'ın yerine alternatif bir isim arayan Manchester United'ın Leao için istenen 145 milyon euro'luk bonservis fiyatını ödeyebileceği dile getirildi.

ARSENAL LEAO'DAN VAZGEÇTİ

Öte yandan Arsenal'in de Leao'yu takımına katmak istediği ancak İngiliz ekibinin yüksek bonservis fiyatı nedeniyle transferden vazgeçtiği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Milan'da bu sezon 38 maça çıkan Leao, 12 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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