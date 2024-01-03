Avrupa'nın önemli kulüplerinin uzun zamandır takip altında tuttukları Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Arsenal harekete geçiyor.

İSTANBUL'A ÇIKARMA YAPACAKLAR

Zinchenko'nun sakatlığı nedeniyle sol bek takviyesi yapmak isteyen İngiliz devinin, milli oyuncu için gelecek hafta İstanbul'a çıkarma yapacağı öğrenildi.

KAPIYI TEKLİFLE ÇALACAKLAR

İki senedir birçok maçını tribünden canlı izledikleri 24 yaşındaki oyuncunun hem sarı-lacivertli forma hem de Milli Takım'daki performansıyla mest olan Arsenal yetkilileri, kulübün kapısını teklifle çalacak.

F.BAHÇE, KADROYU BOZMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Ferdi'yi satmak konusunda çok istekli olmayan Fenerbahçe ise kadroyu bozmayı düşünmüyor.

YÖNETİM, FERDİ İLE ÖZEL GÖRÜŞECEK

9 sezonluk şampiyonluk hasretini, kurduğu pahalı ve kaliteli kadro ile bitirmeyi hedefleyen sarı-lacivertliler, önemli futbolcularının ocak ayında gitmesine izin vermeyecek. Bunların başında gelen Ferdi Kadıoğlu'nu da kesinlikle bırakmak istemeyen yönetim, oyuncu ile de özel olarak konuşacak. Ferdi cephesinden gelen bilgiler ise Fenerbahçe'yi yarı yolda bırakmak istemediği yönünde.

İTALYA VE İSPANYA'DAN İSTEYEN KULÜPLER DE VAR

Sadece İngiltere değil İtalya ve İspanya liglerinden de teklifler alan yetenekli futbolcu, bu sezonu sarı-lacivertli ekipte tamamlayıp ardından büyük bir Avrupa takımına imza atmayı hedefliyor.

30 MİLYON EURO!

Fenerbahçe'nin 2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.4 milyon Euro'ya transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ancak sarı-lacivertliler, 30 milyon Euro'nun altında bir teklifi kabul etmeyecek.