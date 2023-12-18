Premier Lig devi Sacha Boey için geliyor! Galatasaray'a dev bonservis

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 5 puan toplayarak grubunda 3. sırada yer aldı. Sarı kırmızılı ekip yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Cimbom'un Devler Ligi'ndeki performansında bir isim dikkat çekti. Sacha Boey, Galatasaray'ın Avrupa serüveninde en kilit isimleri arasında yer aldı.

SACHA BOEY İÇİN CİMBOM'UN KAPISINI ÇALACAKLAR!

Yükselen performansıyla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Sacha Boey için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiltere'nin köklü gazetelerinden The Sun, Premier Lig ekibi Chelsea'nin ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalacağını duyurdu.

İngiliz ekibi, oyuncusu Reece James'in yaşadığı sakatlığının ardından yollarını ayırmayı planladığı ve alternatifleri arasında ilk hedefin sarı kırmızılı formayı giyen Sacha Boey olduğu belirtildi.

Londra ekibinin bu transferi 22 milyon sterlin gibi bonservisle bitirebileceği aktarıldı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Fransız futbolcu, bu sezon sarı kırmızılı formayla 27 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda ise 2 kez ağları havalandırdı.

Star Gazetesi - Yaşar Çifcibaşı