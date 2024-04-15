İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2024 Pazartesi / 7 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4133
  • EURO
    34,5073
  • ALTIN
    2442.68
  • BIST100
    9746.41
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Premier Lig devleri Ivan Toney için sıraya girdi
Spor

Premier Lig devleri Ivan Toney için sıraya girdi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan İngiliz devleri Arsenal, Chelsea ve Manchester United'ın hedefi Ivan Toney oldu.

15 Nisan 2024 Pazartesi 15:57 - Güncelleme:
Premier Lig devleri Ivan Toney için sıraya girdi
ABONE OL

Geçtiğimiz sezonun sonuna doğru 'bahis oynamaktan' ceza alan ve Ocak ayı itibariyle sahalara geri dönen Ivan Toney için Premier Lig devleri sıraya girdi.

3 DEV PEŞİNDE

İngiltere basınında çıkan habere göre Manchester United, Arsenal ve Chelsea, Brentford'un yıldız oyuncusu Ivan Toney için harekete geçti.

Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek 28 yaşındaki İngiliz futbolcudan bonservis kazanmak isteyen Brentford gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

13 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Brentford formasıyla 13 resmi maça çıkan Ivan Toney bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.