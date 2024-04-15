Premier Lig devleri Ivan Toney için sıraya girdi

Geçtiğimiz sezonun sonuna doğru 'bahis oynamaktan' ceza alan ve Ocak ayı itibariyle sahalara geri dönen Ivan Toney için Premier Lig devleri sıraya girdi.

3 DEV PEŞİNDE

İngiltere basınında çıkan habere göre Manchester United, Arsenal ve Chelsea, Brentford'un yıldız oyuncusu Ivan Toney için harekete geçti.

Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek 28 yaşındaki İngiliz futbolcudan bonservis kazanmak isteyen Brentford gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

13 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Brentford formasıyla 13 resmi maça çıkan Ivan Toney bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.