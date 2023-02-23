Premier Lig devleri Josko Gvardiol'un peşinde

Özellikle Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla etkili bir performans ortaya koyan Josko Gvardiol, Premier Lig devlerinin radarına girdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester City, Chelsea ve Liverpool, Leipzig'de başarılı bir performans sergileyen Hırvat oyuncuyu transfer etmek istiyor.

Haberde Alman ekibinin, Gvardiol'un tarihin en pahalı defans oyuncusu olabileceğine inandığı belirtildi. Şimdiye kadarki en pahalı transfer, Manchester United'a 87 milyon euroya katılan Harry Maguire oldu.

LIVERPOOL İZLİYOR

Öte yandan Liverpool'un scout ekibinin başarılı oyuncuyu izlemek için Alman ekibinin maçlarını statta takip ettiği aktarıldı.

ADA'YA GİTMEK İSTİYOR

Oyuncu da daha önce verdiği röportajda Premier Lig'de oynamak istediğini açıklamıştı.

"O BURADA MUTLU"

RB Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose, oyuncunun gelecek sezon takımadn ayrılmayacağını açıkladı. Rose açıklamasında, "Josko Gvardiol, gelecek sezon da bizim oyuncumuz olmaya devam edecek. O burada mutlu. Premier Lig'de oynamak istediğini söyledi ama ne zaman olacağını söylemedi." ifadelerini kullandı.

Asıl mevkisi stoper olan ve sol bekte de forma giyen Hırvat oyuncu, bu sezon Leipzig formasıyla çıktığı 27 maçta 2 gol kaydetti.