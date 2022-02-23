Premier Lig devlerinin Christopher Nkunku savaşı!

DHA 23 Şubat 2022 Çarşamba 17:11 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 17:11

Premier Lig'de şampiyonluk yarışının oldukça gerisinde kalan Manchester United ve Arsenal, gelecek yıl için transfer çalışmalarına başladı. İki ekip, Leipzig'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Christopher Nkunku'yu kadrosuna katmak istiyor. İngiltere basının yer alan haberlere göre Leipzig, Nkunku için 62.5 milyon sterlin bonservis bedeli istiyor. Bu sezon Leipzig formasıyla 33 maçta görev alan Nkunku; 22 gol atıp, 13 kez de asist yaptı.

Öte yandan Alman basının yer alan haberlere göre ise süreçte etkili olacak bir diğer etken, Dani Olmo'nun transferi. Barcelona ve Avrupa'nın önde gelen bazı takımları 23 yaşındaki yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Bundesliga'da şu anda 4'üncü sırada yer alan Leipzig'in gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanması durumunda hem Nkunku hem de Olmo'nun transferine aynı anda izin verme ihtimali bir hayli düşük görünüyor.