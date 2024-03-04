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Spor

Premier Lig tarihine geçti! Rodri en uzun yenilmezlik sersinin sahibi oldu

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Rodri tüm kulvarlarda üst üste çıktığı 59 maçta mağlubiyet yüzü görmedi ve Premier Lig tarihinin en uzun yenilmezlik serisine sahip oyuncu oldu.

4 Mart 2024 Pazartesi 17:46 - Güncelleme:
Premier Lig tarihine geçti! Rodri en uzun yenilmezlik sersinin sahibi oldu
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Manchester City'nin orta sahadaki yıldızı Rodri, başarılı performansını yeni bir rekorla süsledi.

İspanyol oyuncu, Manchester City'nin Manchester United'ı 3-1 mağlup etmesinin ardından Premier Lig tarihine geçti.

59 MAÇ ÜST ÜSTE KAYBETMEDİ

Rodri, tüm kulvarlarda üst üste oynadığı 59 karşılaşmada da yenilgi yaşamayarak Premier Lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisine sahip oyuncu oldu.

Yıldız orta saha, son olarak Şubat 2023'te oynanan Tottenham Hotspur karşılaşmasında takımıyla sahadan yenik ayrılmıştı.

ÖNCEKİ REKOR CARVALHO'NUN

Önceki lig rekoru, 58 maç üst üste yenilgi yaşamayan Chelseali futbolcu Ricardo Carvalho'ya aitti.

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