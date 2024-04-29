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Spor

Premier Lig'de kulüplere harcama limiti!

Premier Lig'de 16 kulübün, futbolcu maaşı ve kadro maliyetine harcama sınırı getirilmesi konusunda anlaştığı iddia edildi.

29 Nisan 2024 Pazartesi 22:12 - Güncelleme:
Premier Lig'de kulüplere harcama limiti!
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Premier Lig'de 16 kulüp, futbolcu maaşı ve kadro maliyetine harcama sınırı getirilmesi konusunda anlaşma sağladı.

Mirror'da yer alan habere göre; Premier Lig kulüplerinin 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olacak şekilde transfer için harcama üst sınırı getirilmesi konusunda prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

5 KATINA SABİTLENECEKK

Anlaşmaya göre, harcamalar ligin en alt sırasındaki kulübün TV gelirinin yaklaşık beş katına sabitlenecek.

Ligde 16 kulüp, bu öneriye onay verdi. Manchester City, Manchester United ve Aston Villa bu karara karşı oy kullanırken, Chelsea çekimser kaldı.

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