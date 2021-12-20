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Spor

Premier Lig'de kritik koronavirüs toplantısı

İngiltere Premier Lig kulüpleri, koronavirüsün artan etkileri ve maçların oynanması ile birlikte alınan önlemler konusunda acil toplantı kararı aldı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 09:22 - Güncelleme: 20 Aralık 2021 Pazartesi 09:22
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Premier Lig kulüpleri koronavirüsün İngiltere'deki etkilerini artırması üzerine acil toplantı kararı almıştı.

Tüm dünyada etkisini artıran koronavirüsün etkileri İngiltere'de geçtiğimiz haftalarda bazı maçların ertelenmesine neden olmuştu. Premier Lig birliğinin, acil toplantı kararı alarak 20. hafta maçlarının ertelenip ertelenmemesi hakkında görüş birliğine varmaya çalışacağı aktarıldı.

Premier Lig'de oyuncuların da istekleri doğrultusunda karar verileceği ifade edilirken bir yandan da tüm dünyanın gözü verilecek karara çevrilmiş durumda.

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