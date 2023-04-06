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Spor

Premier Lig'de Manchester United ve Newcastle United hata yapmadı

İngiltere Premier Lig'deki erteleme maçlarında Manchester United, Brentford'ı 1-0, Newcastle United da West Ham United'ı 5-1 yendi.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 00:39 - Güncelleme:
Premier Lig'de Manchester United ve Newcastle United hata yapmadı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren takımlar Manchester United ve Newcastle United bu gece oynanan maçlarda hanelerine 3 puan yazdırdı.

Manchester United, Brentford'ı 27. dakikada Rashford'ın attığı golle mağlup etti.

Newcastle United da Wilson'ın 6 ve 46, Joelinton'un 13 ve 90, Isak'ın 82. dakikadaki golleriyle West Ham United deplasmanından galip ayrıldı.

Puanını 53'e çıkaran Newcastle United, averajla 3. sıradaki yerini korudu.

Newcastle United gibi bir maç eksiği bulunan Manchester United ise aynı puanla 4. sırada yer aldı. İki takımda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için kıyasıya mücadele ediyor.

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