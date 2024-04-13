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Spor

Premier Lig'de menajerlere ödenen ücret dudak uçuklattı!

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden takımlar, transfer yaparken ve sözleşme yenilerken futbolcu menajerlerine toplam 409,5 milyon sterlin ödeme yaptı.

AA13 Nisan 2024 Cumartesi 00:31 - Güncelleme:
Premier Lig'de menajerlere ödenen ücret dudak uçuklattı!
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İngiltere Futbol Federasyonu, 1 Şubat 2023-1 Şubat 2024 tarihlerinde yapılan menajer ödemelerine dair rakamları açıkladı.

Chelsea, söz konusu dönemde 75,1 milyon sterlinle menajerlere en çok ödeme yapan kulüp oldu.

Londra ekibini 60,6 milyon sterlinle Manchester City ve 34 milyon sterlinle Manchester United izledi.

Kasasından en az para çıkan takım ise 2 milyon sterlinle Luton Town oldu.

Premier Lig kulüplerinin yaptıkları menajer ödemeleri şöyle:

TakımlarÖdenen ücret (Sterlin)
Chelsea75,140,524
Manchester City60,626,025
Manchester United34,054,001
Liverpool31,500,211
Arsenal24,760,875
Aston Villa21,160,122
Tottenham19,731,099
Newcastle18,881,923
Bournemouth15,999,925
West Ham United13,880,365
Wolverhampton13,392,541
Nottingham Forest13,063,455
Fulham12,062,906
Brighton11,393,102
Crystal Palace11,082,430
Everton10,623,224
Brentford8,147,957
Burnley6,944,589
Sheffield United5,127,509
Luton Town2,020,146
Toplam

409,592,929 milyon

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