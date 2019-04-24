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Premier Lig'den Güven Yalçın'a kanca

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki genç oyuncusu Güven Yalçın transferin gözdesi haline geldi.

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Yıldız oyuncuya geçtiğimiz günlerde Alman ekiplerinden Wolfsburg ve Freiburg'un talip olduğu yazılmıştı. Alman kulüplerinden Wolfsburg'un Güven'i her maçta scout ekibine izlettiği ve gelen bilgilerin olumlu olması üzerine bu transferde kararlı olduğu öne sürüldü.
 
Bu sırada İngiliz kulüplerinden Burnley'in de Güven'le ilgilendiği ve bunun için sezon sonunu beklediği gelen bilgiler arasında. Son olarak Chelsea'ye konuk olan ve rakibini adeta şaşkına uğratan oyunuyla Burnley, mavi beyazlılarla 2-2 berabere kaldı.
 
29 yaşındaki Ashley Barnes'a alternatif bir oyuncu arayan Burnley, çok yönlü oyunu, farklı pozisyonlarda oynayabilmesi ve genç yaşı itibariyle Güven Yalçın'ı transfer listesine aldı. Sezon sonunda son durumlara bakılarak teklif kararı verilecek.
 
Bu sezon 18'i Süper Lig, 1'i, Avrupa Ligi olmak üzere 19 maça çıkan Güven Yalçın, ligdeki karşılaşmalarda 5 gol atma başarısı gösterdi. Genç oyuncunun 1'de asisti bulunuyor.
 
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