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Spor

Premier Lig'in devleri Chiesa için yarışta!

İngiltere Premier Lig devleri Manchester ve Liverpool, Juventus'un yıldız futbolcusu Federico Chiesa'yı transfer etmek için yarışa girdi.

26 Mart 2024 Salı 21:50 - Güncelleme:
Premier Lig'in devleri Chiesa için yarışta!
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Premier Lig'in devleri Liverpool ve Manchester United, önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmaya başladı. İki dev kulüp, transferde karşı karşıya geldi.

İngiliz basınından TEAMtalk'ta yer alan habere göre; Manchester United ve Liverpool, bu yaz Federico Chiesa'yı kadrosuna katmak istiyor.

United'ın zaten daha önce de yıldız futbolcuyu gündemine aldığı, ancak Liverpool'un devreye girmesiyle birlikte Kırmızı Şeytanlar'ın bu transferde zorlanabileceği ifade edildi.

Öte yandan 26 yaşındaki kanat oyuncusu için ilk somut adımın Liverpool tarafından atıldığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Juventus ile 25 maça çıkan Chiesa, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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