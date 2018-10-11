Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Prosinecki bütün silahlarını sahaya sürecek

Türkiye karşısına yedek ağırlıklı kadroyla çıkmayı planlayan Robert Prosinecki’nin sonradan bu düşüncesini değiştirdiği, as oyunlarını bugün ilk 11’de sahaya sürmeye hazırlandığı öğrenildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye ile bu akşam Rize’de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan Bosna Hersek’in maç düzeni ortaya çıktı. Teknik direktör Robert Prosinecki’nin daha önce bu maça yedek oyuncular ağırlıklı bir kadroyla çıkmayı düşündüğü ancak sonrasında bu kararından vazgeçtiği öğrenildi.

Dzeko, Pjanic ve Visca 

Ay-yıldızlıların karşısına as oyuncular ağırlıklı bir kadroyla çıkacağı öğrenilen Prosinecki’nin, sadece iki önemli isim Muhammed Besic ve Haris Duljevic’i yedekte tutmayı düşündüğü belirlendi. Roma forması giyen Edin Dzeko, Juventuslu Miralem Pijanic ve Başakşehir’in yıldızı Edin Visca gibi isimleri ilk 11’de başlatmanın ağır bastığı tespit edildi. 

Hepsini sahaya sürecek  

Robert Prosinecki ayrıca karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak olan tüm futbolcuları maçta değerlendirmeye karar verdi. Genellikle ikinci yarı olmak üzere buradaki isimleri sahaya süreceği belirtildi. Başakşehir’in bir diğer Boşnak futbolcusu Riad Bajic, Konyasporlu Deni Milosevic’in de bu ikinci dalgayla sonradan oyuna dahil olmaları bekleniyor. Hırvat hocanın en büyük çelişkiyi kalede yaşadığı Sehic ve Begovic arasındaki tercihini maç saatine doğru netleştireceği kaydedildi. 

(Skorer)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Estergon Kalesi´nin ikinci kez fethedilmesi - Tarihte bugün 3 Ekim 1605

Estergon Kalesi´nin ikinci kez fethedilmesi - Tarihte bugün 3 Ekim 1605

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

Dünyanın en ilginç metro yolcuları

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA