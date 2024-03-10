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Spor

PSG 1 puan ile yetindi!

Paris Saint-Germain, evinde konuk ettiği Reims ile 2-2 berabere kaldı ve 1 puanı hanesine yazdırdı.

AA10 Mart 2024 Pazar 17:34 - Güncelleme:
PSG 1 puan ile yetindi!
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) maçında, Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Reims ile 2-2 berabere kaldı.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan 25. hafta maçının 6. dakikasında Reims, Marshall Munetsi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 17. dakikasında Yunis Abdelhamid'in kendi kalesine attığı gol ile PSG, beraberliği yakalarken 19. dakikada Gonçalo Ramos'un golüyle 2-1 öne geçti. Reims, 45. dakikada Oumar Diakite'nin golüyle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu sonuçla PSG, ligde üst üste 3. beraberliğini aldı.

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, maça yedek kulübesinde başladı ve 73. dakikada oyuna girdi.

Ligue 1 lideri PSG, bu sonuçla puanını 56'ya çıkarırken Reims ise 35 puana yükseldi.

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