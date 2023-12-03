PSG 10 kişi kaldığı maçı rahat kazandı!

Fransa Ligue 1 14. hafta maçında PSG, deplasmanda Le Havre ile karşılaştı.

Stade Oceane'de oynanan maçı PSG 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Kylian Mbappe ve 89. dakikada Vitinha kaydetti.

Mbappe bu golle birlikte PSG formasıyla bu sezon 18. kez rakip fileleri havalandırdı. Fransız oyuncu ayrıca 2 de asist yaptı.

PSG'de Donnarumma 10. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Nice'in puan kaybettiği haftada lider PSG puanını 33'e çıkardı ve en yakın rakibine 4 puan fark attı. Le Havre ise 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında PSG, Nantes'i ağırlayacak. Le Havre ise Strasbourg'a konuk olacak.