İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2024 Pazar / 29 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0201
  • EURO
    34,8521
  • ALTIN
    2398.41
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

PSG, 85'te 1 puana razı oldu

Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain, evinde konuk ettiği Clermont ile 1-1 berabere kaldı.

7 Nisan 2024 Pazar 00:50 - Güncelleme:
PSG, 85'te 1 puana razı oldu
ABONE OL

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Paris Saint-Germain ile Clermont karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Clermont'u öne geçiren golü 32. dakikada Habib Keita kaydetti.

Paris Saint-Germain'in 45+6. dakikada Senny Mayulu ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından faul gerekçesiyle iptal edildi.

Gonçalo Ramos, 85. dakikada sahneye çıktı ve skora dengeyi getirdi.

PSG formasıyla 300. maçına çıkan Kylian Mbappe, 67. dakikada Randal Kolo Mouani'nin yerine oyuna dahil oldu.

Ligdeki yenilmezlik serisini 23 maça çıkaran PSG, puanını 63 yaptı.. Son sırada yer alan Clermont, son 3 maçta 4 puan aldı ve puanını 21 yaparak ligde kalma yolunda ümidini artırdı.

PSG, gelecek hafta Olimpik Lyon'u ağırlayacak. Clermont ise sahasında Montpellier'i yenerek çıkışını sürdürmeyi hedefleyecek.

  • Fransa Ligue 1
  • Clermont

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.