PSG-Al Nassr maçında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi karşı karşıya gelecek. 2.5 yıllığına 200 milyon Euro'ya Al Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'daki ilk maçına Lionel Messi'li PSG karşısına çıkacak. Yıldız oyuncular 3 yıl sonra yeniden aynı sahada buluşacak. Peki PSG-Al Nassr maçı ne zaman? Messi ve Ronaldo'lu Al Nassr vs PSG hangi kanalda? İşte maçın yayın saati ve mücadelenin ekrana geleceği kanal

PSG-AL NASSR MAÇI NE ZAMAN?



Al Nassr ve Al Hilal kulüplerinin karması olan Suudi All Star ekibi, Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Ronaldo ve Messi'nin bir kez daha karşı karşıya geleceği mücadele 19 Ocak 2023 Perşembe akşamı saat 20.00'da oynanacak.

AL NASSR VS PSG HANGİ KANALDA?



PSG-Al Nassr maçı beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

Dünya futbolunda 19 Ocak Perşembe günü Lionel Messi'li PSG, Suudi Arabistan'da, Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al Nassr ile Al Hilal takımlarının karmasıyla dostluk maçı yapacak.

Messi, son olarak Arjantin formasıyla Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşadı. Cristiano Ronaldo ise 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olmayı başardı.