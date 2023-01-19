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Spor

Fenerbahçe Rizespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rizespor kupa maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe ve Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında bu akşam karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u yenerek bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Peki Fenerbahçe Rizespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rizespor kupa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmada sahaya çıkacak muhtemel 11'ler

19 Ocak 2023 Perşembe 10:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe Rizespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rizespor kupa maçı ne zaman, saat kaçta?
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Fenerbahçe Rizespor maçı için hazırlıklar tamamlandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Fenerbahçe - Rizespor maçıyla devam ediyor. Fenerbahçe Rizespor maçının yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri belli oldu. Sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanarak, adını çeyrek finale yazdırmak için ter dökecek. Peki Fenerbahçe Rizespor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Rizespor kupa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları

FENERBAHÇE RİZESPOR KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 19 Ocak 2023 Perşembe (bu akşam) Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Rizespor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Serdar Aziz, Samet, Alioski, İsmail, Arda Güler, Mert Hakan, King, Rossi, Serdar Dursun

Rizespor: Tarık, Alberk, Sinan, Emirhan, Ercan, Ekechukwu, Miya, Mithat, Olawoyin, Deniz

FENERBAHÇE'DE 1 EKSİK

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor önünde 1 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sakatlığı bulunan Joao Pedro karşılaşmada forma giyemeyecek.

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