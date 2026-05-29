PSG, Arsenal sınavına hazır

Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın İngiltere'nin Arsenal takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

PSG, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yarın TSİ 19.00'da başlayacak maç öncesi son çalışmasını statta gerçekleştirdi. Teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki idmanın tamamı basına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, orta yuvarlakta tek grup halinde yapılan top kapma çalışmasıyla devam etti. Geniş alanda gerçekleştirilen pas ve set oyunuyla süren idman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmanı PSG Başkanı Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi de saha kenarından izledi.

PSG, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Arsenal maçını beklemeye başladı.