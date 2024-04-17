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Spor

PSG, Barça'ladı! Tarihi maçta yarı finale adını yazdırdı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Fransız ekibi PSG, 3-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında misafir olduğu Barcelona'yı 4-1 yendi ve yarı final biletini kaptı.

17 Nisan 2024 Çarşamba 00:04 - Güncelleme:
PSG, Barça'ladı! Tarihi maçta yarı finale adını yazdırdı
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu ikinci maçında Xavi Hernandez'in ekibi Barcelona ile Luis Enrique'nin yönetimindeki Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi.

Lluis Companys Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip PSG 4-1 kazandı ve ilk maçı evinde 3-2 kaybetmesine rağmen yarı finale yükselen taraf oldu.

PSG'nin gollerini 40. dakikada Ousmane Dembele, 54. dakikada Vitinha, 61. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ve 89. dakikada yine Kylian Mbappe kaydetti.

Barcelona'nın tek golünü ise 12. dakikada Raphinha kaydederken, golün asistini yapan Lamine Yamal, 16 yıl 278 gün ile Şampiyonlar Ligi eleme turlarında asist yapan en genç oyuncu oldu.

Barcelona'da savunma oyuncusu Ronald Araujo 29. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kalırken, teknik direktör Xavi Hernandez de 56. dakikada oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte yarı finale yükselen Paris Saint-Germain, yarı finalde Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

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