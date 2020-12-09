09 Aralık 2020 Çarşamba 13:06 - Güncelleme: 09 Aralık 2020 Çarşamba 13:06

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain (PSG) Başakşehir maçı ırkçılık söylemi nedeniyle ertelendi. Maçın 17. dakikasında yaşanan tartışma nedeniyle PSG'li ve Başakşehir'li futbolcular soyunma odasına gitti. Olayın ardından Türk ve yabancı kulüplerden Başakşehir'e destek yağdı. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, olay nedeniyle ertelenen karşılaşmanın bugün oynanacağını açıkladı. Buna göre; PSG Başakşehir maçı ne zamana ertelendi? PSG Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint Germain - Medipol Başakşehir karşılaşması Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya Rumen 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun yaptığı ırkçı söylem sonrasında ertelendi.

PSG Başakşehir maçında ne oldu?

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Başakşehir Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, karşılaşmanın bu akşam TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edeceğini söyledi.

Gümüşdağ, aynı hakemlerle maça çıkmama kararını aldıklarını UEFA'ya bildirdiklerini ve bu konuda UEFA ile protokol imzalandığını belirtti.

PSG BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maç bu akşam (9 Aralık 2020) saat 20.55'te Bein Sports'ta yayımlanacak.

UEFA, iki kulübün yöneticileriyle yaptığı görüşmenin ardından, hakem değişimiyle maçın devam edeceğini açıkladı.

Ancak Başakşehirli oyunculardan Demba Ba ve Carlos Ponck, protestolarını devam ettirerek maça çıkmak istemedi.

Diğer futbolcular da takım arkadaşlarına destek vererek sahaya çıkmaktan vazgeçti.

Paris Saint Germain'li futbolcular da sosyal medyadan paylaştıkları mesajla Webo'ya destek vererek, maçın ertelenmesini istedi.

Uzun süren görüşmelerin ardından UEFA, maçı bir gün erteleyerek bu akşam (çarşamba) TSİ 20.55'te oynanmasına karar verdi.

Kaldığı yerden devam edecek mücadelenin hakem dörtlüsü de değişti. Maçı Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek. Dördüncü hakem ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.

Türk sporu da bu tarihi gecede Başakşehir'in yanındaydı. Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birçok kulübü sosyal medya üzerinden Turuncu Lacivertlilere destek verdi.

Maçı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe hakem 3'lüsü yönetiyordu. Başakşehir'in de isteğiyle mücadelenin hakemleri değişti.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bugün kaldığı yerden devam edecek olan müsabakada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie'nin düdük çalacağı duyuruldu. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak. VAR'da İtalya'dan Marco Di Bello ve AVAR'da ise yine İtalyan Maurizio Mariani görev yapacak

IRKÇI HAKEM SEBASTİAN COLTESCU GÖREVDEN ALINDI!

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Paris Saint-Germain (PSG) karşılaşmasında yardımcı antrenörleri Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun UEFA tarafından maçtan alındığını açıkladı.

Bugün (9 Aralık Çarşamba) TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek PSG-Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie atandı.